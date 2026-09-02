Stellantis : vers un re-test des 4,38 EUR ?

Le rebond de Stellantis s'est enrayé dès 4,75 EUR, le cours rechute brutalement sous l'ex plancher historique des 4,63 EUR : titre semble bien parti pour effectuer un nouveau test du plancher annuel des 4,38 EUR.

Stellantis pourrait ensuite retracer les 4,20 EUR, niveau plus approché depuis mi-décembre 2013... et ensuite, risque de division par 2 jusqu'au re-test des 2,00/2,05 EUR, le plancher absolu du 8/11 au 7/12/2012.