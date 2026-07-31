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Stellantis va rappeler 1,5 million de pick-up Ram 1500 en raison d'un problème lié aux ceintures de sécurité
information fournie par Reuters 31/07/2026 à 16:11
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions sur les mesures correctives liées au rappel au paragraphe 4) par David Shepardson

Stellantis STLAM.MI , la société mère de Chrysler, a annoncé vendredi qu’elle allait rappeler un peu plus de 1,5 million de pick-up Ram 1500 dans le monde entier en raison d’un problème lié aux ceintures de sécurité.

Le rappel concerne les véhicules Ram 1500 des années 2019 à 2026 qui pourraient avoir été équipés d’un ancrage de boucle de ceinture de sécurité de la deuxième rangée (au centre ou côté conducteur) qui n’était pas correctement fixé à la structure de la carrosserie. Ce problème pourrait nuire au bon fonctionnement du système de ceinture de sécurité de la deuxième rangée et augmenter le risque de blessure pour les occupants. Stellantis a connaissance d’un cas de blessure potentiellement lié à ce rappel, mais aucun décès n’a été signalé.

Le rappel concerne 1,27 million de véhicules aux États-Unis, 156 000 au Canada, 15 000 au Mexique et environ 75 000 hors d’Amérique du Nord.

Le constructeur automobile invitera les propriétaires des véhicules concernés à contacter leur concessionnaire afin de prendre rendez-vous pour une inspection. Les concessionnaires inspecteront les ancrages des boucles de ceinture de sécurité du siège central et du siège conducteur de la deuxième rangée et, si nécessaire, les fixeront correctement à la carrosserie du véhicule.

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1 commentaire

  • 16:16

    sacré stellantis il y a rien fiable chez eux Lol

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