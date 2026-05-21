Stellantis va lancer un plan d'affaires de 70 milliards de dollars à l'horizon 2030, avec une offensive de 60 nouveaux modèles

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Stellantis

STLAM.MI a présenté jeudi un nouveau plan d'affaires de 60 milliards d'euros (70 milliards de dollars) qui prévoit 60 nouveaux modèles de voitures d'ici 2030 – allant des véhicules à moteur thermique aux véhicules entièrement électriques –, de nouveaux investissements dans la technologie, des coentreprises avec d'autres constructeurs automobiles et une meilleure utilisation de ses capacités de production.

Le constructeur franco-italien a déclaré qu'il allait également recentrer son approche vis-à-vis de son vaste portefeuille de 14 marques, 70% des investissements en marques et en produits étant consacrés à Jeep, Ram, Peugeot et Fiat, ainsi qu'à la division de véhicules utilitaires Pro One.

Le directeur général Antonio Filosa présentera cette stratégie plus tard dans la journée de jeudi aux investisseurs lors de la journée des marchés de capitaux du groupe à Auburn Hills, dans le Michigan, marquant ainsi un changement majeur dans la stratégie du constructeur automobile.

Le quatrième constructeur automobile mondial cherche à transformer son désavantage structurel, à savoir une capacité de production inutilisée bien trop importante, en une activité de fabrication sous contrat génératrice de revenus pour les constructeurs automobiles chinois en Europe et d'autres constructeurs comme JLR, la filiale de Tata Motors TAMO.NS , aux États-Unis.

Contrairement à son prédécesseur Carlos Tavares, qui avait laissé pratiquement intact le vaste portefeuille de 14 marques du constructeur et dépensé massivement pour développer de nouvelles technologies, M. Filosa s’est montré disposé à se concentrer sur les marques rentables de l’entreprise et à externaliser le développement de technologies coûteuses à des sociétés telles que la start-up de conduite autonome Wayve.

Dans le cadre de son nouveau plan, Stellantis a alloué 24 milliards d'euros à des investissements dans des plateformes mondiales, des groupes motopropulseurs et de nouvelles technologies, tout en visant une réduction annuelle des coûts de 6 milliards d'euros d'ici 2028 par rapport à ses dépenses de 2025.

L'entreprise a également déclaré qu'elle visait une croissance de 25% de son chiffre d'affaires d'ici 2030 sur son marché clé nord-américain, avec une marge sur son résultat d'exploitation ajusté (AOI) comprise entre 8 et 10%.

En Europe, son autre marché clé, le chiffre d'affaires devrait progresser de 15% sur la période couverte par le plan, avec une marge AOI comprise entre 3 et 5%.

(1 $ = 0,8615 euro)