Intelligence artificielle : la moitié des cadres utilise l'IA générative dans son travail, selon l'Apec

L'IA est employée pour chercher des idées, pour rédiger des rapports, des courriels ou autres documents écrits, pour obtenir une analyse sur un problème ou sur des données, ou encore pour "automatiser des tâches simples".

( AFP / JOEL SAGET )

Un cadre sur deux utilise l'intelligence artificielle générative dans son travail, une progression de 15% en un an, selon une étude publiée jeudi 21 mai par l'Association pour l'emploi des cadres (Apec).

Ceux qui ont recours à ces outils tous les jours ou presque sont désormais 21% contre 12% en 2025, selon l'étude réalisée en mars auprès d'un échantillon représentatif de 2.000 cadres.

L'utilisation de l'IA générative progresse dans toutes les classes d'âge mais elle est plus forte chez les moins de 35 ans qui sont 62% à l'utiliser au moins fois par semaine (+20 points sur un an). Cet usage progresse aussi bien chez les cadres non managers que managers, mais il est plus fort chez ces derniers (55% contre 47%).

L'IA est employée par 77% des cadres qui l'utilisent au moins une fois par semaine pour chercher des idées, à 74% pour rédiger des rapports, des courriels ou autres documents écrits, à 73% pour obtenir une analyse sur un problème et à 72% pour analyser des données, tandis que 61% s'en servent pour "automatiser des tâches simples".

Les entreprises s'ouvrent à l'IA

L'utilisation de l'IA est de plus en plus acceptée et encouragée par les entreprises, surtout par celles de taille intermédiaire (ETI) et les grands groupes, qui sont déjà 70% à l'accepter et 53% à l'encourager (en progression de 13 points sur un an), selon une enquête auprès de 1.000 entreprises employant au moins un cadre, également réalisée en mars.

Pour les PME, l'acceptation devient aussi majoritaire (53% contre 46% en 2025), et l'encouragement gagne sept points, passant de 33% à 40%.

"Les grandes entreprises renforcent également l'encadrement de ces pratiques : plus d'un quart ont mis en place des chartes d'usage de l'IA et plus d'un tiers proposent désormais des formations dédiées", relève l'Apec.

Enfin, la moitié des cadres estiment désormais que l'IA "aura un impact fort sur l'ensemble des métiers cadres" et 39% jugent qu'elle aura un fort impact sur leur propre métier. Aussi les deux tiers d'entre eux sont convaincus de la nécessité de développer leurs compétences en IA.