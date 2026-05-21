Santé au travail: le gouvernement attentif aux nouveaux arrivants, à la santé mentale et aux violences sexistes

Le ministre du Travail Jean-Pierre Farandou à l'Elysée le 20 mai 2026 ( AFP / Ludovic MARIN )

Le nouveau plan consacré à la santé au travail pour la période 2026-2030 mettra l'accent sur l'accueil des nouveaux arrivants en entreprise, la santé mentale et les violences sexuelles et sexistes, a indiqué jeudi le ministre du Travail Jean-Pierre Farandou.

Ce "grand plan santé au travail va sortir début juin", a annoncé à la presse M. Farandou, à l'issue d'une visite d'un site logistique du groupe Lidl France en Moselle.

Tous les cinq ans depuis 2004, ces plans, établis en concertation avec les partenaires sociaux, fixent une feuille de route pluriannuelle en matière de santé au travail et de prévention des risques professionnels en entreprises.

Le cinquième opus de ce plan "va insister particulièrement sur trois sujets: d'abord sur les jeunes", a détaillé le ministre, selon ses propos écoutés par l'AFP, souhaitant que les entreprises incluent "un chapitre particulier pour l'accueil des nouveaux arrivants dans leur document unique de prévention des risques".

En France, 764 personnes sont mortes en 2024 à la suite d'accidents du travail dans le secteur privé (hors indépendants et fonction publique), un chiffre en augmentation malgré la baisse du nombre d'accidents du travail. Selon l'Assurance maladie, l'année suivant l'arrivée sur un poste s'avère particulièrement à risques pour les salariés, avec "plus de 20% des décès survenus dans l'année qui suit la prise de poste".

"Il faut qu'on fasse particulièrement attention à ceux qui arrivent pour la première fois dans le monde du travail", qu'ils soient stagiaires, alternants, intérimaires ou nouveaux employés, a insisté Jean-Pierre Farandou.

En avril, un élève de 15 ans est décédé dans le Gard, écrasé par un chariot élévateur sur son lieu de stage d'observation de seconde dans une entreprise de BTP.

Deuxième priorité du futur plan "santé au travail": la santé mentale. "Les entreprises doivent être attentives aussi à cette nouvelle forme de risque en matière de santé", a considéré le ministre du Travail.

Le gouvernement prévoit enfin d'axer ce plan sur les "violences sexuelles et sexistes faites aux femmes en général (...) pour éradiquer complètement ces comportements qu'on ne souhaite pas dans les entreprises", a déclaré M. Farandou.

Un nouveau plan "santé au travail" spécifique à la fonction publique est également en préparation.