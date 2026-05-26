Stellantis va investir plus de €1 md à Mulhouse pour une nouvelle génération de véhicules électriques selon Emmanuel Macron

Usine de fabrication de Stellantis à Poissy, près de Paris
Stellantis va investir plus d'un milliard d'euros dans son usine de Mulhouse (Haut-Rhin) pour produire une nouvelle génération de véhicules électriques à partir de 2029, a déclaré mardi le président français Emmanuel Macron lors d'un sommet sur l'électrification.
Le constructeur franco-italo-américain a dévoilé la semaine dernière une stratégie de 60 milliards d'euros passant par le lancement de 60 nouveaux modèles d'ici 2030 et la rationalisation de ses plateformes de véhicules, afin de rester dans la course à l'électrification.
(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)
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