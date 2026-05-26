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Stellantis va investir plus de €1 md à Mulhouse pour une nouvelle génération de véhicules électriques selon Emmanuel Macron
information fournie par Reuters 26/05/2026 à 13:21

Usine de fabrication de Stellantis à Poissy, près de Paris

Usine de fabrication de Stellantis à Poissy, près de Paris

‌Stellantis va investir ​plus d'un milliard d'euros dans son usine de ​Mulhouse (Haut-Rhin) pour produire une ​nouvelle génération ⁠de véhicules électriques ‌à partir de 2029, a déclaré mardi ​le ‌président français Emmanuel ⁠Macron lors d'un sommet sur l'électrification.

Le constructeur ⁠franco-italo-américain ‌a dévoilé la ⁠semaine dernière une ‌stratégie de ⁠60 milliards d'euros passant ⁠par ‌le lancement de 60 ​nouveaux ‌modèles d'ici 2030 et la rationalisation ​de ses plateformes de ⁠véhicules, afin de rester dans la course à l'électrification.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin ​Turpin)

Emmanuel Macron
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1 commentaire

  • 26 mai 15:11

    Bientôt 2027 qu’il parte loin, très loin !!!!

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