Stellantis va arrêter la production de véhicules à Poissy
information fournie par Zonebourse 16/04/2026 à 09:30
A l'horizon 2028, le groupe cessera définitivement ces activités, une date qui coïncide avec la fin de vie des deux modèles actuellement assemblés à Poissy : l'Opel Mokka et la DS 3.
Ensuite, le groupe va transformer le site qui deviendra un pôle dédié à l'économie circulaire avec le reconditionnement de véhicules d'occasion et la valorisation de pièces de rechange. Sur le site il y aura également des activités de niche comme la production de petites séries, de préparation de véhicules utilitaires ou de compétition, et l'installation d'une nouvelle unité de peinture et d'un atelier d'impression 3D pour les pièces détachées.
Au niveau social, sur les 1 700 ouvriers actuels, Stellantis prévoit d'en maintenir environ 1 000 à l'horizon 2030.
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