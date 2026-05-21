Stellantis-Tata Motors va fournir la plateforme d'une nouvelle Jeep fabriquée en Inde

Stellantis NV STLAM.PA :
* TATA MOTORS FOURNIRA LA PLATEFORME D'UNE NOUVELLE JEEP FABRIQUÉE EN INDE ET COMMERCIALISÉE À L'ÉCHELLE MONDIALE, DIT UN RESPONSABLE
Pour plus de détails, cliquez sur STLAM.PA
(Rédaction de Gdansk)
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