information fournie par Reuters • 21/05/2026 à 16:20

Stellantis-Tata Motors va fournir la plateforme d'une nouvelle Jeep fabriquée en Inde

Stellantis NV STLAM.PA :

* TATA MOTORS FOURNIRA LA PLATEFORME D'UNE NOUVELLE JEEP FABRIQUÉE EN INDE ET COMMERCIALISÉE À L'ÉCHELLE MONDIALE, DIT UN RESPONSABLE

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(Rédaction de Gdansk)