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Stellantis-Tata Motors va fournir la plateforme d'une nouvelle Jeep fabriquée en Inde
information fournie par Reuters 21/05/2026 à 16:20

Stellantis NV STLAM.PA :

* TATA MOTORS FOURNIRA LA PLATEFORME D'UNE NOUVELLE JEEP FABRIQUÉE EN INDE ET COMMERCIALISÉE À L'ÉCHELLE MONDIALE, DIT UN RESPONSABLE

Pour plus de détails, cliquez sur STLAM.PA

(Rédaction de Gdansk)

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