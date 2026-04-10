Stellantis supprime 650 postes d'ingénieurs chez Opel en Allemagne, investit à Sochaux

( AFP / THIBAUD MORITZ )

Le groupe Stellantis a annoncé vendredi supprimer 650 postes d'ingénieurs sur son site de recherche-développement d'Opel à Rüsselsheim en Allemagne, sur un total de 1650 actuellement, mais investit à Sochaux.

"Parmi les 1.650 ingénieurs actuellement employés, environ 1.000 collaborateurs, en fonction de leurs domaines d’expertise, continueront à exercer des responsabilités au sein du Tech Center de Rüsselsheim", a annoncé le groupe automobile.

La restructuration de ce site de R&D, dédié au développement des véhicules des marques Opel et Vauxhall ainsi qu'à des technologies transversales dans le groupe, vise à "renforcer la compétitivité de l'Allemagne", indique Stellantis dans un communiqué.

Le groupe italo-franco-américain, qui au contraire réembauche des ingénieurs en Amérique du Nord et dans d'autres pays européens, dont la France, a expliqué répartir ses effectifs en fonction des activités de chaque centre de R&D.

Il a ainsi annoncé ces derniers mois l'embauche de 2.000 ingénieurs aux États-Unis et 700 en France.

Le groupe aux 14 marques a par ailleurs annoncé investir 120 millions d'euros dans son site historique de Sochaux (est de la France), l'un des plus anciens du groupe, pour créer un nouvel atelier peinture, largement automatisé et décarboné.

Cet atelier fonctionnera à l'électricité et non plus au gaz et consommera moitié moins d'eau, grâce à une seule cuisson finale, a précisé son responsable Julien Risset, en rappelant que "la peinture constitue 80% des émissions carbone d'un site automobile".

Berceau de la marque Peugeot, l'usine automobile de Sochaux, qui produit 1.050 voitures par jour (60 par heure), est l'une de plus grosses du groupe qui en compte 42 dans le monde dont cinq en France.

Stellantis avait déjà investi à Sochaux 200 millions depuis 2022, notamment pour automatiser une large partie des flux logistiques.