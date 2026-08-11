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Stellantis : rechute sous 4,80 EUR, vers un re-test des 4,67 EUR ?
information fournie par Zonebourse 11/08/2026 à 10:37
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Stellantis, qui aligne sa 6ème séance de repli sur une série de 8, rechute sous 4,80 EUR :! le titre se prépare à un re-test du plancher annuel et historique des 4,67 EUR, dont la cassure libèrerait un potentiel de repli vers 4,50 EUR, le support oblique baissier long terme.

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2 commentaires

  • 11:20

    L'UE c'est la désindustrialisation, la décroissance. L'industrie européenne devra donc être détruite, elle a déjà 10 ans de retard sur ses concurrents asiatiques.

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