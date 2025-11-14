Stellantis rappelle près de 113 000 véhicules aux États-Unis, selon la NHTSA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Stellantis STLAM.MI , société mère de Chrysler, rappelle 112.859 véhicules américains en raison d'une possible défaillance du moteur ou d'un incendie dans le compartiment, a indiqué vendredi l'Administration nationale américaine de la sécurité routière (NHTSA).

La NHTSA a indiqué que des débris à l'intérieur du moteur en étaient la cause, mais n'a pas donné plus de détails.

Le constructeur automobile américain rappelle certains Jeep Grand Cherokee 4XE 2023-2025 et Jeep Wrangler 4XE 2024-2025 Véhicules électriques hybrides rechargeables ( PHEV),a indiqué la NHTSA.

Une perte de puissance d'entraînement augmente le risque d'accident, et un incendie du véhicule peut augmenter le risque de blessure, a ajouté la NHTSA, sans divulguer immédiatement un remède pour les utilisateurs concernés.

Au début du mois, Stellantis a annoncé qu'elle rappelait 375 000 Jeep SUV en raison des risques d'incendie et a invité les propriétaires à les garer à l'extérieur. Le constructeur automobile avait également rappelé plus de 298 000 véhicules américains en octobre, citant un risque potentiel de renversement.