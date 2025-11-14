 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 165,67
-0,81%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Stellantis rappelle près de 113 000 véhicules aux États-Unis, selon la NHTSA
information fournie par Reuters 14/11/2025 à 10:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte à partir du paragraphe 2)

Stellantis STLAM.MI , société mère de Chrysler, rappelle 112.859 véhicules américains en raison d'une possible défaillance du moteur ou d'un incendie dans le compartiment, a indiqué vendredi l'Administration nationale américaine de la sécurité routière (NHTSA).

La NHTSA a indiqué que des débris à l'intérieur du moteur en étaient la cause, mais n'a pas donné plus de détails.

Le constructeur automobile américain rappelle certains Jeep Grand Cherokee 4XE 2023-2025 et Jeep Wrangler 4XE 2024-2025 Véhicules électriques hybrides rechargeables ( PHEV),a indiqué la NHTSA.

Une perte de puissance d'entraînement augmente le risque d'accident, et un incendie du véhicule peut augmenter le risque de blessure, a ajouté la NHTSA, sans divulguer immédiatement un remède pour les utilisateurs concernés.

Au début du mois, Stellantis a annoncé qu'elle rappelait 375 000 Jeep SUV en raison des risques d'incendie et a invité les propriétaires à les garer à l'extérieur. Le constructeur automobile avait également rappelé plus de 298 000 véhicules américains en octobre, citant un risque potentiel de renversement.

Valeurs associées

STELLANTIS
9,109 EUR MIL -1,46%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank