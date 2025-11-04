Stellantis rappelle plus de 320 000 véhicules américains en raison d'un risque d'incendie de la batterie, selon la NHTSA

Stellantis STLAM.MI rappelle 320 065 véhicules Jeep Wrangler et Grand Cherokee aux Etats-Unis en raison d'une défaillance potentielle de la batterie haute tension qui pourrait poser un risque d'incendie, a déclaré mardi la National Highway Traffic Safety Administration.

L'organisme de réglementation de la sécurité automobile a conseillé aux propriétaires de se garer à l'extérieur et à l'écart des structures, et de ne pas charger leurs véhicules jusqu'à l'obtention du remède, qui est actuellement en cours de développement.

Le constructeur automobile franco-italo-américain a également rappelé plus de 298 000 véhicules américains en octobre, en raison d'un risque potentiel de renversement.