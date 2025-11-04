 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 978,80
-1,62%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Stellantis rappelle plus de 320 000 véhicules américains en raison d'un risque d'incendie de la batterie, selon la NHTSA
information fournie par Reuters 04/11/2025 à 09:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails au paragraphe 3, un historique au paragraphe 3)

Stellantis STLAM.MI rappelle 320 065 véhicules Jeep Wrangler et Grand Cherokee aux Etats-Unis en raison d'une défaillance potentielle de la batterie haute tension qui pourrait poser un risque d'incendie, a déclaré mardi la National Highway Traffic Safety Administration.

L'organisme de réglementation de la sécurité automobile a conseillé aux propriétaires de se garer à l'extérieur et à l'écart des structures, et de ne pas charger leurs véhicules jusqu'à l'obtention du remède, qui est actuellement en cours de développement.

Le constructeur automobile franco-italo-américain a également rappelé plus de 298 000 véhicules américains en octobre, en raison d'un risque potentiel de renversement.

Valeurs associées

STELLANTIS
8,694 EUR MIL -1,82%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank