Stellantis rappelle plus de 219 000 véhicules américains en raison d'un problème lié à la caméra de recul, selon la NHTSA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société mère de Chrysler, Stellantis

STLAM.MI , rappelle 219 577 véhicules Ram ProMaster et Dodge Journey aux États-Unis en raison d'un problème avec la caméra de recul qui pourrait réduire la vue du conducteur derrière le véhicule, a déclaré samedi l'Administration nationale de la sécurité routière (National Highway Traffic Safety Administration).