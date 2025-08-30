 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Stellantis rappelle plus de 219 000 véhicules américains en raison d'un problème lié à la caméra de recul, selon la NHTSA
information fournie par Reuters 30/08/2025 à 09:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société mère de Chrysler, Stellantis

STLAM.MI , rappelle 219 577 véhicules Ram ProMaster et Dodge Journey aux États-Unis en raison d'un problème avec la caméra de recul qui pourrait réduire la vue du conducteur derrière le véhicule, a déclaré samedi l'Administration nationale de la sécurité routière (National Highway Traffic Safety Administration).

