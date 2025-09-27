Stellantis rappelle plus de 123 000 véhicules américains en raison du risque de détachement de pièces de garniture

Stellantis STLAM.MI rappelle 123.396 véhicules aux Etats-Unis en raison de pièces de garniture détachées sur les fenêtres du conducteur et du passager qui peuvent créer un danger pour les autres véhicules, augmentant ainsi le risque d'accident, a déclaré samedi la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA).

La garniture de custode des vitres du conducteur et du passager peut ne pas avoir été correctement fixée, ce qui peut lui permettre de se détacher, a indiqué la NHTSA.

Le rappel couvre certains véhicules Chrysler Jeep Wagoneer et Jeep Grand Wagoneer 2022-2024, a indiqué l'organisme de réglementation de la sécurité automobile, ajoutant qu'un remède est actuellement en cours de développement.

Au début du mois , la NHTSA a déclaré que Stellantis rappelait 164 000 véhicules américains en raison de problèmes liés au détachement possible de la garniture des portes du conducteur et du passager .