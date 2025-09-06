Stellantis rappelle environ 92 000 véhicules américains en raison d'une perte de puissance de traction, selon la NHTSA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Stellantis STLAM.MI , propriétaire de Chrysler, rappelle 91 787 véhicules Jeep Grand Cherokee aux États-Unis en raison d'une erreur logicielle dans le processeur de contrôle hybride, a déclaré samedi l'Administration nationale de la sécurité routière (NHTSA).
L'erreur peut entraîner une perte de puissance de traction, a déclaré la NHTSA.
