Stellantis rappelle environ 92 000 véhicules américains en raison d'une perte de puissance de traction, selon la NHTSA

Stellantis STLAM.MI , propriétaire de Chrysler, rappelle 91 787 véhicules Jeep Grand Cherokee aux États-Unis en raison d'une erreur logicielle dans le processeur de contrôle hybride, a déclaré samedi l'Administration nationale de la sécurité routière (NHTSA).

L'erreur peut entraîner une perte de puissance de traction, a déclaré la NHTSA.