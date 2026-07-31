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Stellantis rappelle 1,5 million de pick-ups Ram 1500 en raison d'un défaut de ceinture de sécurité
information fournie par Reuters 31/07/2026 à 16:43
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Stellantis STLAM.MI , la maison mère de Chrysler, a annoncé vendredi le rappel de plus de 1,5 million de pick-ups Ram 1500 à travers le monde en raison d'un problème lié aux ceintures de sécurité.

Le rappel concerne les Ram 1500 des années 2019 à 2026, qui pourraient avoir été équipés d’un ancrage de boucle de ceinture de sécurité de la deuxième rangée (au centre ou du côté du conducteur) mal fixé à l'habitacle.

Ce défaut pourrait compromettre le bon fonctionnement du système de ceinture de sécurité de la deuxième rangée et accroître le risque de blessures pour les occupants. Stellantis a déclaré avoir connaissance d'un blessé potentiellement lié à ce problème, mais d'aucun décès.

Le rappel porte sur environ 1,27 million de véhicules aux États-Unis, 156.000 au Canada, 15.000 au Mexique et environ 75.000 hors d’Amérique du Nord.

Le constructeur invitera les propriétaires des véhicules concernés à prendre rendez-vous auprès de leur concessionnaire pour une inspection. Les techniciens vérifieront les ancrages des boucles de ceinture de sécurité du siège central et du siège conducteur de la deuxième rangée et, si nécessaire, les fixeront correctement à la carrosserie du véhicule.

(Reportage David Shepardson, version française Elena Smirnova)

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