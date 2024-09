Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Stellantis: pullback sous 13,5E information fournie par Cercle Finance • 10/09/2024 à 13:43









(CercleFinance.com) - Stellantis poursuit sa glissade et le pullback amorcé sous 15,25E le 30 août se prolonge sous 13,5E.

Le titre revient au contact de son plancher des 13,3E du 29/12/2022 et le prochain objectif se situe vers 12,5E du 29/09/2022.





Valeurs associées STELLANTIS 13,57 EUR MIL -3,50%