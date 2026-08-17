Stellantis procède au rappel de 955 000 véhicules en raison d'un risque de perturbation de la caméra de recul lié au logiciel de la radio

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Apporte des précisions supplémentaires sur les rappels et la réglementation) par David Shepardson

Stellantis STLAM.MI , la société mère de Chrysler, a annoncé lundi qu’elle procédait au rappel de 955 000 véhicules à travers le monde, car un logiciel de la radio pourrait empêcher le bon fonctionnement des caméras de recul.

Ce rappel concerne 848 000 véhicules aux États-Unis, notamment divers modèles Chrysler Pacifica, Pacifica Plug-in Hybrid et Voyager des années-modèles 2026 et 2027, ainsi que des Dodge Charger, Jeep Cherokee, Compass, Gladiator, Grand Cherokee, Grand Wagoneer, Wrangler et Ram 1500, 2500 et ProMaster. Environ 107 000 véhicules sont concernés par ce rappel au Canada, au Mexique et sur d’autres marchés. Les propriétaires recevront une mise à jour logicielle de la radio par liaison radio (OTA) via une notification affichée sur l’écran multimédia du véhicule dès que la mise à jour sera disponible.

Stellantis a déclaré n’avoir connaissance d’aucun accident ni d’aucune blessure liés à ce rappel. Si l’image de la caméra de recul n’apparaît pas, les conducteurs doivent utiliser leurs rétroviseurs intérieurs et extérieurs lors des manœuvres de marche arrière, a précisé le constructeur.

En 2014, l'Administration nationale de la sécurité routière (NHTSA) a rendu obligatoire l'installation de caméras de recul sur tous les véhicules légers d'ici 2018, indiquant qu'aux États-Unis, on comptait en moyenne 210 décès et 15 000 blessés par an dus à des accidents liés à des manœuvres de marche arrière. Environ 30 % des décès concernaient des enfants âgés de 5 ans ou moins.