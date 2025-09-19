Stellantis présente une batterie sans onduleur ni chargeur

*

La technologie IBIS présentée sur un premier prototype Peugeot

*

200 transistors pour remplacer l'onduleur/chargeur

*

Une architecture inédite sur laquelle Porsche travaille aussi

*

Gain de poids et de place, sécurité renforcée

(Actualisé avec précisions, citations)

par Gilles Guillaume

GIF-SUR-YVETTE (Essonne), 19 septembre (Reuters) - S tellantis a présenté vendredi un prototype de véhicule équipé d'une batterie plus intégrée, plus compacte et plus abordable grâce à la disparition de deux composants standards des voitures électriques, l'onduleur et le chargeur.

Le système nommé IBIS (Intelligent Battery Integrated System), développé en partenariat avec la filiale Saft de TotalEnergies, est l'un des premiers du genre et permet un gain de poids et de place, ainsi qu'une maintenance simplifiée grâce à une tension électrique très réduite, des avancées cruciales pour rendre le VE accessible au plus grand nombre.

"Cela fait plus d'un siècle que l'automobile travaille sur des moteurs thermiques, nous sommes vraiment à un niveau de maturité très élevé, mais nous sommes encore au tout début de l'aventure électrique, il y a encore énormément à inventer, à créer", a déclaré Anne Laliron, directrice de la recherche mondiale de Stellantis au cours d'une conférence de presse.

Le constructeur allemand Porsche travaille lui aussi sur le concept d'un "onduleur multi-niveaux modulaire" intégrant en une seule unité de nombreux composants électriques jusqu'ici séparés.

"Il ne faut jamais être seul pour avoir une telle rupture technologique, il faut juste avoir un cran d'avance sur les autres", a déclaré à Reuters Thomas Peuchant, responsable innovation systèmes de batteries chez Saft.

Selon lui, la France et l'Europe ont un coup à jouer dans l'électronique de puissance qui accompagne les systèmes de stockage, dont le volet chimique reste dominé par la Chine et la Corée.

Présentée comme une technologie de rupture, la nouvelle batterie IBIS, dont un premier démonstrateur est opérationnel depuis la mi-2022 mais pour des applications stationnaires, fait maintenant l'objet d'essais sur route en conditions réelles sur une Peugeot e-3008.

Selon Stellantis, l'architecture IBIS est compatible avec toutes les chimies de batteries, permet même de les mélanger et pourrait être intégrée dans ses véhicules de série "d'ici la fin de la décennie".

Dans les architectures actuelles, un onduleur est nécessaire pour transformer le courant continu de la batterie en courant alternatif, le seul à même de faire fonctionner le moteur électrique. A l'inverse, en mode chargeur, c'est le courant alternatif du réseau qui est transformé en courant continu pour la batterie.

Avec IBIS, ces fonctions sont intégrées directement dans la batterie grâce à 200 transistors répartis sur une cinquantaine de cartes électroniques, permettant une gestion électrique décentralisée des modules de la batterie, ménageant ses cellules pour une plus grande durée de vie. La disparition de l'onduleur/chargeur offre par ailleurs un gain de poids de 40 kg et jusqu'à 17 litres de gain d'espace.

Le projet est également soutenu par d'autres partenaires industriels comme E2-CAD et Sherpa Engineering et des instituts de recherche français comme le CNRS, l'Université Paris-Saclay, au Sud de Paris, où a été présentée l'innovation vendredi, et l'Institut Lafayette.

(Reportage Gilles Guillaume, avec Christina Amann à Berlin, édité par Blandine Hénault)