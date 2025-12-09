Stellantis prépare l'après-SUV avec le concept Citroën ELO

Citroën, une des marques de Stellantis, a présenté mardi un concept car de mini-monospace, ravivant une silhouette passée de mode avec la déferlante des SUV.

Le concept ELO, dont les Echos ont déjà révélé la philosophie, prend le contre-pied des voitures aux lignes surélevées et sportives qui représentent désormais plus de la moitié du marché européen.

Avec une silhouette très basse sur ses roues, une carrosserie monovolume et une imposante surface vitrée, le prototype se veut "un laboratoire d'idées qui incarne les valeurs d'innovation et de créativité de la marque et rassemble des pistes de réflexions pour l'avenir", a déclaré Citroën dans un communiqué.

"Accessible, volumique et fonctionnel", le véhicule 100% électrique avec moteur sur le train arrière mesure seulement 4 mètres 10 de long mais peut embarquer jusqu'à six personnes dans une configuration inédite: conducteur ou conductrice en position centrale avant, avec derrière lui ou elle deux rangées de sièges pour les passagers.

ELO se veut une "tiny house" sur roues car l'intérieur peut se transformer en bureau une fois que le siège avant a pivoté à 180 degrés, ou encore en mini-camping grâce à ses portes antagonistes coulissantes et à ses sièges amovibles.

La voiture sera présentée en première mondiale au salon de l'automobile de Bruxelles à partir du 9 janvier 2026.

(Reportage Gilles Guillaume, édité par Blandine Hénault)