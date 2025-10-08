 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 025,54
+0,64%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Stellantis poursuit son remaniement, nouveaux patrons Europe et manufacturing
information fournie par Reuters 08/10/2025 à 09:25

Le nouveau directeur général de Stellantis STLAM.MI Antonio Filosa a remanié à nouveau l'équipe qui l'entoure, nommant de nouveaux directeurs des opérations européennes et du manufacturing global, quelques jours seulement l'annonce d'un nouveau directeur financier.

Le constructeur automobile né de la fusion entre PSA et FCA a annoncé mercredi qu'Emanuele Cappellano, jusqu'ici à la tête des activités sud-américaines du groupe, succédera à Jean-Philippe Imparato à la tête de l'Europe élargie et des marques européennes. Jean-Philippe Imparato se concentrera désormais sur Maserati, la marque de luxe en difficulté de Stellantis.

Emanuele Cappellano conservera la direction de l'activité de véhicules utilitaires de Stellantis, Pro One, tandis que Herlander Zola lui succédera à la tête des activités sud-américaines, a ajouté le groupe dans un communiqué.

Dans un autre communiqué, le constructeur franco-italo-américain a annoncé l'arrivée au 1er novembre de Francesco Ciancia comme directeur mondial du manufacturing et membre de la leadership team, remplaçant Arnaud Deboeuf, jusqu'ici en charge de l'outil industriel et qui va quitter Stellantis.

Franceco Ciancia fait son retour chez Stellantis, après avoir dirigé les activités de véhicules utilitaires de l'allemand Mercedes-Benz, et apporte avec lui plus de 20 ans d'expérience dans la gestion des fabrications et des usines, a ajouté Stellantis.

Antonio Filosa accélère ainsi ses efforts pour redresser les opérations du groupe, après une année 2024 marquée par une dégradation spectaculaire de ses performances commerciales et financières et la chute de son prédecesseur Carlos Tavares, et avant l'actualisation du plan stratégique "Dare forward", prévue pour le premier semestre 2026. Fin septembre, il a nommé Joao Laranjo comme nouveau directeur financier.

"Avec ces nouvelles nominations, nous promouvons des talents exceptionnels internes comme externes à des postes de direction, dans l'optique d'assurer le succès futur de notre entreprise", a expliqué le directeur général cité dans un des communiqués.

Dans le cadre de ce remaniement, Ralph Gilles devient également directeur mondial du design et Grégoire Olivier patron de la région Chine et Asie-Pacifique.

(Giulio Piovaccari, avec Gilles Guillaume, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées

MERCEDES-BENZ GROUP
53,470 EUR XETRA -3,08%
STELLANTIS
9,381 EUR MIL -0,55%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Cédric Jubillar, accusé d'avoir causé la disparition de sa femme Delphine, assis dans le box des accusés de la salle d'audience du palais de justice du Tarn, à l'ouverture de son procès, le 22 septembre 2025 à Albi ( AFP / Lionel BONAVENTURE )
    A la barre du procès de Cédric Jubillar, une mère qui doute
    information fournie par AFP 08.10.2025 09:51 

    Ecartelée entre l'amour pour son fils et son inquiétude d'une possible "connerie" de Cédric Jubillar, c'est une mère dans le doute qui témoigne mercredi devant la cour d'assises du Tarn. Dès le lendemain de la soudaine disparition de Delphine Jubillar, fin 2020, ... Lire la suite

  • Procès en appel de Mazan: arrivées de Pelicot et Dogan avant leur confrontation
    Procès en appel de Mazan: arrivées de Pelicot et Dogan avant leur confrontation
    information fournie par AFP Video 08.10.2025 09:29 

    Gisèle Pelicot et le seul des hommes accusés de l'avoir violée à avoir maintenu son appel, Husamettin Dogan, arrivent au tribunal de Nîmes (Gard) alors qu'ils doivent s'exprimer devant la cour d'assises, une confrontation à l'intensité encore renforcée par la diffusion ... Lire la suite

  • Robert Badinter entre au Panthéon
    Robert Badinter entre au Panthéon
    information fournie par AFP Video 08.10.2025 09:29 

    Homme politique français, avocat, écrivain, Robert Badinter a marqué notamment pour son rôle dans l'abolition de la peine de mort, quand il était garde des Sceaux, sous François Mitterrand, en 1981. Il entre au Panthéon jeudi. de Robert Badinter

  • Portzamparc a relevé sa recommandation sur Spie (crédit : L. Grassin )
    Les changements de recommandations : Spie, Arcelormittal, Arkema
    information fournie par Reuters 08.10.2025 09:21 

    * SPIE SPIE.PA - Portzamparc relève sa recommandation à "renforcer" contre "conserver". * ARCELORMITTAL SA MT.LU - Citigroup relève son objectif de cours à 45 euros contre 40 euros. * ARKEMA SA AKE.PA - JP Morgan abaisse son objectif de cours à 55 euros contre ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank