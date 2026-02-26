Stellantis-Perte nette de €22,3 mds en 2025, rebond du CA au S2

(Actualisé avec cours, précisions)

par Gilles Guillaume et Giulio Piovaccari

Stellantis

STLAM.MI a fait état jeudi d'une perte nette de 22,3 milliards d'euros due à des charges exceptionnelles de 25,4 milliards d'euros sur l'ensemble de l'année correspondant à son "reset" stratégique, mais aussi d'un rebond de son chiffre d'affaires sur la deuxième partie de l'exercice écoulé.

En 2024, année marquée par une dégradation des performances sur la deuxième partie de l'année qui avait entraîné le départ de l'ancien directeur général Carlos Tavares, le constructeur automobile avait dégagé un bénéfice net positif de 5,5 milliards d'euros.

"Nos résultats pour l'année 2025 reflètent le coût d'une surestimation du rythme de la transition énergétique et l'impérieuse nécessité d'entreprendre un 'reset' pour replacer au cœur de notre activité la liberté de choix de nos clients au sein d'une gamme complète d'électriques, hybrides, et moteurs thermiques", a déclaré Antonio Filosa, nommé fin mai dernier à la tête du groupe, cité dans un communiqué.

"Au cours du second semestre de l'année, nous avons commencé à voir les premiers signes positifs de progrès à la suite de nos actions d'amélioration de la qualité, du lancement réussi de notre vague de nouveaux produits à l'origine d'un retour à la croissance du chiffre d'affaires", a-t-il ajouté.

En 2025, le chiffre d'affaires du constructeur automobile né de la fusion entre PSA et FCA a baissé de 2% à 153,5 milliards d’euros, mais progressé de 10% au second semestre.

Aux charges de 22,2 milliards d'euros au titre du second semestre annoncées le 6 février pour la révision à la baisse de ses ambitions dans l'électrique s'ajoutent les plus de trois milliards d'euros de charges exceptionnelles déjà annoncées au premier semestre.

Le groupe aux 14 marques - dont Peugeot, Citroën, Fiat et Jeep - a accusé sur le seul second semestre une perte nette de 20,1 milliards et une perte opérationnelle ajustée de 1,38 milliard.

Les charges exceptionnelles sont également liées à des problèmes de qualité qu'Antonio Filosa a attribué à la politique d'économies drastiques conduite par son prédécesseur, et dont l'impact sur les sorties de cash se fera sentir pendant quatre ans à compter de cette année.

Stellantis a répété ses prévisions 2026 d'une amélioration progressive - une croissance dans le milieu d'une fourchette à un chiffre de son chiffre d'affaires net et une marge opérationnelle ajustée dans le bas d'une fourchette à un chiffre.

Dans une présentation posée sur internet, le groupe a précisé que sa prévision de marge intégrait un coût net des droits de douane américains estimé à 1,6 milliard d'euros, contre 1,2 milliard en 2025.

Il ne s'attend toujours pas en revanche à ce que les free cash flows redeviennent positifs avant 2027, après deux exercices marqués par des free cash flows industriels négatifs à hauteur de six milliards d'euros en 2024, et de 4,5 milliards en 2025.

Dans les premiers échanges, l'action Stellantis est en légère hausse de 0,4% à la Bourse de Milan.

(Reportage Gilles Guillaume et Giulio Piovaccari, édité par Augustin Turpin et Blandine Hénault)