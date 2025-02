Stellantis: organisation simplifiée avant le nouveau CEO information fournie par Cercle Finance • 03/02/2025 à 09:25









(CercleFinance.com) - Stellantis a dévoilé lundi un projet visant à simplifier son organisation en amont de la nomination d'un nouveau directeur général (CEO), toujours prévue dans les prochains mois.



Dans un communiqué, le groupe automobile explique que ces mesures visent à mettre en place 'un juste équilibre entre les responsabilités régionales et mondiales afin d'accélérer la prise de décision et l'exécution'.



Grâce à certains ajustements organisationnels, ses branches régionales doivent bénéficier de meilleures capacités locales de prise de décision et d'exécution concernant la planification et le développement des produits, mais aussi les activités industrielles et commerciales.



Parallèlement, les activités de logiciels ('software') seront désormais intégrées au sein d'une structure dénommée 'développement de produits et technologie' dirigée par Ned Curic, qui sera chargé de rationaliser le processus de mise sur le marché de produits et de services pour toutes les marques et sur tous les marchés de l'entreprise.



En plus de son rôle actuel de directeur opérationnel de la région Amérique, Antonio Filosa prendra la direction mondiale de la qualité, tandis que les métiers des affaires d'entreprise et de communications seront regroupées, sous la direction de Clara Ingen-Housz.



Un nouveau entité dédiée au marketing sera en outre créée, sous l'égide d'Olivier François, regroupant les professionnels de la publicité, des événements et des parrainages globaux.



Dans le cadre de cette réorganisation, Bob Broderdorf a été nommé à la tête de la marque Jeep, l'ex-patron d'Europcar Alain va prendre la tête de la marque Peugeot et Xavier Peugeot celle de la marque DS Automobiles.



Enfin, le processus de nomination du nouveau directeur général est toujours en cours, ajoute Stellantis, qui précise que celui-ci sera finalisé au cours du premier semestre.



Victime de l'escalade commerciale confirmée ce week-end avec la mise en place par les Etats-Unis de nouveaux droits de douane contre le Mexique et le Canada, où le groupe assemble de nombreux véhicules, Stellantis décrochait de plus de 5% lundi matin à la Bourse de Paris.





