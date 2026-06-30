Stellantis nomme Santo Ficili CEO de Maserati

Stellantis STLAM.MI a annoncé mardi la nomination de Santo Ficili en tant que CEO de la marque Maserati à compter du 1er juillet, en complément à ses fonctions de CEO de la marque Alfa Romeo.

Il remplace à ce poste le français Jean-Philippe Imparato, qui quitte le groupe après une carrière de 36 ans chez PSA et Stellantis.

Le constructeur automobile franco-italo-américain, qui a présenté sa stratégie à moyen terme lors d'un CMD le 21 mai, doit ajouter une feuille de route spécifique pour Maserati d'ici la fin de l'année.

(Rédigé par Etienne Breban, avec Gilles Guillaume, édité par Benoit Van Overstraeten)