Stellantis nomme Joao Laranjo CFO en remplacement de Doug Ostermann

(Actualisé avec détails, confirmation des perspectives § 2-5)

Stellantis STLAM.MI a annoncé lundi la nomination de Joao Laranjo au poste de directeur financier ("Chief financial officer"), avec effet immédiat, à la suite de la démission de son prédécesseur, Doug Ostermann, "pour des raisons personnelles".

Joao Laranjo a rejoint Fiat Chrysler Automobiles (FCA) en 2009 en tant que Chief Accounting Officer pour l’Amérique latine, avant de devenir Chief Financial Officer de la région, détaille un communiqué de Stellantis.

En 2024, il a rejoint Goodyear GDDUN.UL en tant que Vice President of Finance, selon le communiqué.

En début d’année, Joao Laranjo a rejoint de nouveau le groupe aux 14 marques en tant que Chief Financial Officer pour Stellantis Amérique du Nord.

Le constructeur automobile né de la fusion entre PSA et FCA a par ailleurs confirmé ses perspectives financières pour 2025, telles que communiquées lors de la publication de

ses résultats

au premier semestre, soulignant qu'elles restent "inchangées en tous points".

(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)