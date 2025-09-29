Stellantis nomme un nouveau directeur financier, Joao Laranjo

( AFP / THIBAUD MORITZ )

Le géant de l'automobile Stellantis, qui détient notamment les marques Peugeot, Fiat et Jeep, a nommé lundi le Brésilien Joao Laranjo comme directeur financier, après le départ de l'Américain Doug Ostermann.

M. Laranjo était depuis début 2025 le directeur financier de Stellantis en Amérique du Nord, nommé par le nouveau DG du quatrième constructeur mondial, l'Italien Antonio Filosa.

Un poste qu'il avait déjà occupé de 2017 à 2024 sous la direction de l'ex-patron Carlos Tavares, avant de rejoindre pour neuf mois le fabricant de pneus Goodyear.

"Ayant travaillé en étroite collaboration avec Joao pendant 15 ans et assisté à son ascension, j'ai toujours été impressionné par son sens aigu des finances" et "son état d'esprit axé sur les résultats", a commenté M. Filosa, cité dans un communiqué.

Doug Ostermann, qui était directeur financier de Stellantis depuis près d'un an, "a démissionné de l'entreprise pour des raisons personnelles", a précisé le groupe.

Le géant aux quinze marques a par ailleurs confirmé lundi prévoir une croissance de ses marges et de ses ventes au deuxième semestre, après avoir essuyé une perte nette de 2,3 milliards d'euros au premier semestre.

Stellantis s'apprête à mettre temporairement à l'arrêt plusieurs de ses usines en Europe, notamment celle de Poissy, près de Paris, et une usine Fiat près de Naples. Une décision justifiée par un "marché difficile en Europe".

Les nouveaux droits de douane mis en place par Donald Trump devraient par ailleurs coûter environ 1,5 milliard d'euros sur l'année au groupe franco-italo-américain, qui produit au Mexique près d'un quart de ses voitures vendues aux Etats-Unis, avait prévenu le groupe en juillet.