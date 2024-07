Stellantis muscle son offre de voitures hybrides

Stellantis va muscler son offre de véhicules hybrides en Europe, a indiqué mardi la direction du groupe automobile, alors que les ventes d'électriques patinent.

( AFP / MARCO BERTORELLO )

Nouvelle Citroën C3, Peugeot 3008, Alfa Romeo Junior: le groupe comptera 30 modèles hybrides à la vente en 2024 et compte en lancer six nouveaux d'ici 2026.

"Ils complètent l'offre d'électriques, pour les gens qui ne voudraient pas se lancer directement en 100% électrique", a souligné Christian Müller, chargé des chaînes de traction chez Stellantis pour la zone Europe-Moyen-Orient-Afrique.

Les voitures hybrides (essence et diesel avec un moteur électrique, que l'on ne peut pas brancher sur une borne) ont été la seule catégorie à progresser en Europe au mois de mai (+16,2% sur un an), tandis que les électriques et les autres motorisations reculaient, selon les chiffres publiés par les constructeurs.

Leur part de marché atteint presque 30%, et c'est surtout le pionnier Toyota qui a profité de ce succès avec ses Yaris hybrides fabriquées en France.

Chez Stellantis, les ventes d'hybrides ont augmenté de 41% sur les cinq premiers mois de l'année 2024 par rapport à la même période en 2023.

Cela ne veut pas dire pour autant que le groupe renonce à ses objectifs d'électrification, visant toujours des ventes 100% électriques en Europe en 2030, a souligné Christian Müller.

Les hybrides devraient cependant remplacer "une grande partie" des voitures à essence et diesel dans les ventes, malgré leur prix supérieur de 2.000 euros en moyenne, a souligné l'ingénieur.

Leur petite batterie de 0,9 kWH permet de rouler jusqu'à un kilomètre sans allumer le moteur thermique, pour une consommation moyenne et des émissions jusqu'à 20% inférieures à celles d'un moteur classique, selon Stellantis.

Si l'avantage est donc limité en termes de consommation comme d'écologie, elles s'utilisent comme un véhicule thermique, sans limite sur leur autonomie.

Des modèles compacts mais aussi de plus grosses voitures comme la Jeep Compass et la Citroën C5 Aircross seront équipés de ces motorisations.

Le groupe peut produire jusqu'à 1,2 million de moteurs hybrides "eDCT" par an dans ses usines de Metz (Est de la France) et Turin (Italie), pour 1,9 million de voitures vendues au total en 2023. Et 70% des usines sont équipées pour produire les véhicules quelle que soit leur énergie, le patron du groupe Carlos Tavares prônant une forte flexibilité pour s'adapter à la demande.