Stellantis mise sur les petits véhicules électriques abordables pour son retour sur le marché européen

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* Stellantis au Salon de Paris pour marquer un tournant

* Le directeur général Filosa présente des concepts et de nouveaux modèles

* Le concept Citroën 2CV illustre la lutte pour des véhicules électriques abordables

* Le cours de l'action reste proche de son plus bas historique malgré le plan de relance

par Giulio Piovaccari et Gilles Guillaume

Stellantis STLAM.MI se rend au Salon de l'automobile de Paris avec un message qu'il espère que les clients, les investisseurs et les concessionnaires sont prêts à entendre: après des années de recul de ses parts de marché et de faibles ventes en Europe, le constructeur automobile est de retour dans la course.

Lors d’une soirée de gala organisée dimanche en amont de l’ouverture du salon, le directeur général Antonio Filosa a dévoilé six des neuf concepts-cars que Stellantis présente à Paris, aux côtés d’une gamme de modèles de série, notamment des véhicules électriques abordables destinés à concurrencer les rivaux chinois à bas prix .

La pièce maîtresse est la renaissance par Citroën de l’emblématique 2CV, un concept au style rétro qui donne un avant-goût d’un véhicule électrique à bas prix fabriqué en Europe, attendu en 2028, et qui constitue le premier exemple des projets du groupe pour la nouvelle catégorie européenne des "voitures électriques ".

Parmi les premières mondiales figureront la DS7, la Fiat Grizzly, la Lancia Gamma, l’Opel Corsa GSE ainsi que les modèles B03 et D19 de Leapmotor, le partenaire chinois de Stellantis

9863.HK .

"Cet événement donne vie à notre stratégie… 2030", a déclaré M. Filosa. "Il reflète l’effort extraordinaire de nos équipes et notre engagement à façonner l’avenir de la mobilité grâce à des marques emblématiques, un design séduisant et une technologie innovante."

Ces présentations illustrent la volonté du constructeur de doter ses marques d’identités plus distinctes, alors que le recours croissant de l’industrie aux plateformes et technologies partagées conduit à une grande uniformité en matière de design.

"Chaque concept explore de nouvelles façons de… renforcer l’identité unique de sa marque", a déclaré Gilles Vidal, directeur du design chez Stellantis.

La 2CV est probablement le "lancement le plus intéressant" de Stellantis, a déclaré Pedro Pacheco, vice-président de la recherche chez Gartner, car elle permettra de vérifier très tôt si les constructeurs automobiles européens sont capables de produire des véhicules électriques abordables sans sacrifier la qualité, les performances ou la sécurité.

"Ce sera le premier exemple de ce que sera une voiture électrique", a déclaré M. Pacheco.

Avec un prix avoisinant les 15 000 € (16 800 $), les voitures électriques constituent une nouvelle catégorie de véhicules électriques à bas prix destinée à redynamiser le marché européen des voitures d’entrée de gamme, en perte de vitesse.

Le moment choisi par Stellantis pour faire son grand retour dans un grand salon automobile européen, après plusieurs années passées à faire profil bas, est crucial.

Les investisseurs veulent des preuves que le plan de redressement de Filosa porte ses fruits, après deux années de recul des parts de marché et de la rentabilité dans les deux régions clés du groupe, l’Amérique du Nord et l’Europe.

Dans un plan d’affaires à l’horizon 2030 dévoilé en mai, Filosa a promis des dizaines de nouveaux modèles, des réductions de coûts et une coopération plus étroite avec des partenaires chinois, notamment Leapmotor .

Cependant, les investisseurs doivent encore être convaincus que Stellantis est sur la voie d’une reprise durable. Son cours a chuté à 3,81 € ce mois-ci, son plus bas niveau depuis la création du groupe en 2021.

Les analystes de Bernstein, qui ont abaissé la note du titre à "sous-performance" en août, ont déclaré que le quatrième constructeur automobile mondial n’avait pas encore prouvé que son redressement parvenait à convaincre les acheteurs. Ils ont fait valoir que les récentes hausses des ventes avaient été gonflées par une augmentation des livraisons aux concessionnaires visant à reconstituer les stocks, plutôt que par une demande plus forte de la part des consommateurs.

Felipe Munoz, de Car Industry Analysis, a déclaré que Stellantis avait besoin d’une gamme de modèles électriques plus compétitive pour contrer l’expansion rapide des constructeurs automobiles chinois.

"Ils doivent montrer qu’ils sont toujours dans la course", a déclaré M. Munoz. "Stellantis a connu des difficultés… mais le groupe reste un acteur important en Europe et doit défendre sa position."

(1 dollar = 0,8928 euro)