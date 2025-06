Stellantis: le titre monte, Jefferies croit au redressement information fournie par Cercle Finance • 25/06/2025 à 11:51









(CercleFinance.com) - L'action Stellantis signe mercredi la plus forte hausse de l'indice CAC 40 à la faveur d'une note de Jefferies dans laquelle le broker met en lumière le potentiel de redressement du constructeur automobile.



Vers 11h30, la valeur grimpe de 3,6% dans des volumes soutenus, tandis que le CAC 40 avance de 0,1%.



Dans une note publiée dans la matinée, Jefferies assure que le groupe est en mesure de prendre un 'nouveau départ' avec l'arrivée d'Antonio Filosa au poste de directeur général.



Selon le courtier américain, cette figure interne, déjà familière des défis industriels du groupe, pourrait prendre rapidement des décisions trop longtemps repoussées, qu'il s'agisse de la rationalisation des marques, de la gestion des capacités industrielles ou encore des investissements technologiques.



Jefferies - qui estime par ailleurs que les données montrent que les résultats de l'entreprise pourraient connaître un point d'inflexion - reconnaît que le secteur automobile ne se porte pas au mieux en ce moment, mais juge que beaucoup des difficultés opérationnelles actuelles de Stellantis sont 'auto-infligées' et donc susceptibles d'être corrigées.



D'après le broker, Stellantis dispose d'une marge de manoeuvre supérieure à ses concurrents, notamment grâce à sa culture audacieuse et créative en matière de décisions capitalistiques.



Les coûts de restructuration sont significatifs, mais restent 'maîtrisables', conclut le professionnel, qui souligne cependant que retrouver la confiance du marché pourrait prendre quelque temps.



Dans ce contexte, Jefferies relève sa recommandation à l'achat avec un objectif de cours établi à 11,5 euros.





