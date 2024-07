Stellantis : le premier lot de véhicules électriques Leapmotor est en route vers l'Europe

(AOF) - Leapmotor International a expédié son premier lot de véhicules électriques Leapmotor depuis la Chine vers l’Europe, a indiqué Stellantis à propos de sa coentreprise avec le chinois Leapmotor. Les véhicules électriques T03 (citadine) et C10 (SUV familial) ont pris la mer direction l’Europe, et de nouvelles livraisons sont prévues dans les prochains mois. Grâce aux réseaux de distribution de Stellantis, la coentreprise Leapmotor International prévoit d’augmenter le nombre de points de vente en Europe, de 200 prévus fin 2024 à 500 à l’horizon 2026.

"La première livraison ce mois-ci de véhicules T03 et C10 de Leapmotor en Europe représente un moment historique dans le partenariat entre Stellantis et Leapmotor", a déclaré Carlos Tavares, CEO de Stellantis. "Elle témoigne de notre détermination à offrir des solutions de mobilité innovantes, abordables et durables à nos clients. Grâce aux solides atouts commerciaux de Stellantis en Europe et au travail considérable des équipes de nos deux entreprises pour garantir la qualité et l'innovation des produits, je suis convaincu que les véhicules électriques Leapmotor seront largement acceptés par les clients européens".

Un marché français en forme

Le marché automobile français a enregistré son dixième mois consécutif de croissance en octobre 2023 avec 152383 immatriculations de véhicules particuliers neufs (+22% sur un an). Il a progressé de 16,49 % sur les 10 premiers mois de 2023, avec 1,44 million d'immatriculations, quasiment autant qu'en 2022 (1,52 million) mais bien moins que le niveau de 2019 (2,2 millions). Toutefois les indicateurs prévisionnels ne sont pas bons car les nouvelles commandes se sont repliées de 13 % à fin septembre 2023. Le ralentissement des commandes s'expliquerait par l'inflation, la hausse des taux d'intérêt, et une gestion plus prudente de leur trésorerie par les entreprises (la moitié du marché). Si Stellantis (Peugeot, Citroën, Fiat, Opel, Jeep) reste le leader du marché français, avec une part de marché supérieure à 28%, le groupe Renault (Renault, Dacia, Alpine) a bénéficié de belles performances en octobre 2023, avec près de 31% de nouvelles immatriculations supplémentaires sur un an. Le groupe français représente 24,6 % du marché des voitures de particuliers.