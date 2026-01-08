Stellantis: la production en Italie plonge encore en 2025

Stellantis a produit deux fois moins de voitures en Italie en 2025 que deux ans plus tôt, dans un contexte sombre pour le marché automobile, selon un rapport syndical publié mercredi, alors que la direction du groupe promet un rebond pour 2026.

( AFP / MARCO BERTORELLO )

Le groupe issu de la fusion de Fiat-Chrysler et Peugeot-Citroën a produit dans ses usines italiennes 213.706 voitures, soit une baisse de 24,5% sur un an, avec des ouvriers enchaînant les périodes de chômage technique, a indiqué le syndicat de branche Fim-Cisl dans son rapport annuel.

Avec les utilitaires produits dans la grande usine d'Atessa (sud), ce chiffre monte à 379.706 véhicules (-20% sur un an).

En 2023 les usines italiennes avaient produit près de deux fois plus de véhicules.

"C'aurait pu être pire", a souligné dans un communiqué le secrétaire général du syndicat Fim-Cisl, Ferdinando Uliano. "Le début de production au dernier trimestre 2025 da la Fiat 500 hybride à l'usine de Mirafiori (Turin, nord) et de la nouvelle Jeep Compass à Melfi (sud) a permis de récupérer une partie des pertes des neuf premiers mois de l'année".

Melfi a notamment souffert (-47% sur un an) de la fin de la production de certains modèles (Jeep Renegade et Fiat 500X) avant l'arrivée de remplaçants (les SUV DS N°7, N°8, et Lancia Gamma).

Cassino (centre) a vu sa production passer sous les 20.000 voitures (-27,9%), avec ses Alfa Romeo Giulia et Stelvio elles aussi en attente de leurs remplaçantes.

Contacté jeudi, un porte-parole de Stellantis n'a pas souhaité commenter ces chiffres, soulignant cependant que Stellantis avait produit "plus" de 380.000 véhicules en 2025 en Italie.

Le marché européen des voitures neuves est au ralenti depuis la crise du Covid, freinant la production des usines automobiles sur tout le continent.

Mais l'Italie est particulièrement touchée par les pertes de parts de marché de Stellantis et de longues années de délocalisation. Le groupe produit la Fiat Grande Panda en Serbie, la Fiat 600 et l'Alfa Romeo Junior en Pologne, et la petite Fiat Topolino au Maroc, entre autres.

Les rapports de Stellantis avec les syndicats comme avec le gouvernement italien se sont tendus avec ces baisses de production, mais le groupe s'est voulu rassurant début 2025.

Le président du groupe, John Elkann, avait alors promis que l’année 2026 serait marquée par une hausse de la production "grâce au lancement de dix nouvelles versions de produits dans les usines italiennes".

Le syndicat Fim-Cisl a demandé que le groupe "renforce et améliore" son plan d'investissement en Italie, "avec l'attribution de nouveaux modèles capables de garantir un vrai rebond de la production".