Stellantis: la Grande Panda remporte un 'Red Dot Award' information fournie par Cercle Finance • 11/07/2025 à 12:51









(CercleFinance.com) - Fiat annonce que sa Grande Panda a remporté le prestigieux Red Dot Award 2025 dans la catégorie ' Design de Produit ', saluant son design intérieur et extérieur audacieux et innovant. Ce prix, attribué par un jury international de 43 experts, a été remis lors de la Designers' Night à Essen.



Olivier Francois, CEO de Fiat, souligne que la Grande Panda ' réunit simplicité, ingéniosité et style ', illustrant l'évolution de l'ADN de la marque.



Inspirée de la Panda des années 1980 et conçue à Turin, la nouvelle citadine se distingue par ses phares LED PXL à effet pixel, ses matériaux recyclés issus de cartons de boissons et son tableau de bord en BAMBOX Bamboo Fiber Tex.



Pour Fiat, ce trophée confirme que ' la mobilité responsable peut encore émouvoir '.





Valeurs associées STELLANTIS 8,695 EUR MIL -3,44%