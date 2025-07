Stellantis: la Fiat 600 nommée 'Best Mild Hybrid Compact SUV' information fournie par Cercle Finance • 10/07/2025 à 16:36









(CercleFinance.com) - Fiat annonce que son modèle 600 Hybrid a été désigné ' Best Mild Hybrid Compact SUV 2025 ' par le magazine britannique EcoCar, dans le cadre des 'Electrified Top 50 Awards'.



Giuseppe Cava, directeur général de Fiat UK, s'est déclaré ' ravi ' de cette distinction, soulignant qu'elle récompensait ' la valeur exceptionnelle du Fiat 600 et son rôle dans la stratégie d'innovation de la marque '.



Le Fiat 600 Hybrid associe un moteur trois cylindres 1,2 litre optimisé pour l'hybride à une batterie 48V de 0,89 kWh et une transmission automatique électrifiée à double embrayage. Il est décliné en versions 100 ch et 136 ch, affiche des émissions de 109 g/km de CO2 et permet de rouler ponctuellement en tout électrique.





Valeurs associées STELLANTIS 8,970 EUR MIL +3,03%