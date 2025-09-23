 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Stellantis: L'usine de Poissy à l'arrêt pour 15 jours à cause du marché
information fournie par Reuters 23/09/2025 à 07:08

Le logo de Stellantis sur le bâtiment de l'entreprise à Poissy

Le logo de Stellantis sur le bâtiment de l'entreprise à Poissy

Stellantis a annoncé lundi l'arrêt temporaire de la production de son usine de Poissy (Yvelines) pour s'adapter au marché difficile en Europe.

"L'usine Stellantis de Poissy a annoncé ce matin en réunion de CSE l'arrêt de la production sur 15 journées de travail, du 13 au 31 octobre, ceci afin d'adapter son rythme de production à un marché difficile en Europe, en pilotant au mieux ses stocks avant la fin de l'année", a dit à Reuters un porte-parole du constructeur automobile, confirmant une information de l'AFP.

Le porte-parole a ajouté que le groupe profiterait de l'arrêt du site pour réaliser des travaux et programmer des formations.

L'usine de Poissy emploie 2.000 personnes et produit les petits SUV DS3 et Opel Mokka.

(Rédigé par Gilles Guillaume, édité par Tangi Salaün)

