Stellantis: l'arrêt de production se prolonge à Sochaux

Stellantis va arrêter sa production plusieurs jours sur les sites de Sochaux (Doubs) et Mulhouse (Haut-Rhin) ( AFP / Thibaud MORITZ )

La production du site Stellantis de Sochaux (Doubs), au point mort depuis le 15 octobre après-midi à la suite d'un problème d'approvisionnement de boîtes de vitesse, ne redémarrera pas avant le 27 octobre, a confirmé mardi la direction de l'usine.

"Les difficultés d'approvisionnement sur les boîtes de vitesses persistent", a indiqué à l'AFP Thierry Giroux, délégué syndical Force ouvrière.

La direction a confirmé que l'activité resterait suspendue jusqu'au vendredi 24 octobre inclus, avec un redémarrage envisagé le lundi 27 au matin. Ce scénario sera réévalué et validé en fin de semaine, selon la même source.

Environ 2.400 salariés sont concernés et placés en activité partielle de longue durée (APLD), a estimé le syndicaliste Force ouvrière.

Le mois d'octobre s'annonce particulièrement perturbé pour le site sochalien: plusieurs séances de production avaient déjà été annulées trois vendredis de suite, ainsi que deux tournées de nuit. Au total, onze séances de travail ont été supprimées, en raison de difficultés chez différents fournisseurs.

Avec une cadence habituelle d'environ 1.044 véhicules chaque jour, l'arrêt prolongé représente un manque à produire de plus de 7.500 véhicules.

Lors d'un Comité social et économique (CSE) ordinaire, qui s'est tenu fin septembre, la direction de Stellantis avait par ailleurs annoncé l'arrêt de la production dans son usine de Mulhouse (Haut-Rhin) fabriquant les modèles 308, 408 et DS7 pour une semaine, du 27 octobre au 02 novembre, selon une source syndicale.

"La direction justifie cet arrêt par un contexte difficile pour l'industrie automobile", avec "une baisse des ventes de véhicules en Europe" et "une concurrence tarifaire agressive qui fragilise les parts de marché" avait indiqué la CFE-CGC.

Ces décisions s'ajoutent à la récente annonce de Stellantis de mettre à l'arrêt trois semaines en octobre son usine de Poissy (Yvelines) et au chômage partiel ses 2.000 salariés.

L'usine de Poissy produit 420 véhicules par jour.