La France et l'Espagne réaffirment leur soutien à l'interdiction des voitures thermiques neuves en 2035
information fournie par AFP 21/10/2025 à 14:15

Vue aérienne de voitures de différentes marques prêtes à être exportées, dans un terminal logistique automobile à Essen, le 4 août 2025 dans l'ouest de l'Allemagne ( AFP / Ina FASSBENDER )

La France et l'Espagne ont réaffirmé mardi leur soutien à l'interdiction, prévue pour 2035, de la vente de voitures neuves à moteur thermique dans l'Union européenne, une mesure décidée il y a plusieurs années par Bruxelles mais que l'Allemagne tente par tous les moyens de remettre en cause.

Cette mesure, la plus emblématique du Pacte vert européen, est de plus en plus contestée par les constructeurs automobiles, qui réclament à cor et à cri un assouplissement des règles.

A ce stade, la Commission européenne assure maintenir le cap, mais la pression monte: la loi actuelle prévoyait de réévaluer la mesure et ses impacts en 2026. L'exécutif européen a promis de se pencher sur le sujet dès la fin de l'année.

Les industriels espèrent que la réévaluation du texte permettra au minimum d'introduire des flexibilités, voire de lever tout bonnement cette interdiction.

Le chancelier allemand a jeté un pavé dans la mare début octobre en s'engageant à "tout faire" pour lever l'interdiction de vente de voitures thermiques en 2035, ce à quoi la France et l'Espagne s'opposent.

Dans une missive révélée par le média Contexte et consultée par l'AFP, les deux pays assurent que la révision prévue par la Commission ne devra "en aucun cas remettre en cause l'objectif de zéro émission" pour 2035.

"L'échéance de 2035 est un repère essentiel pour le secteur automobile", plaident-ils. Les deux pays affirment soutenir "des flexibilités" pour le secteur, à condition qu'ils profitent à l'industrie automobile européenne.

Cette lettre sera au menu de discussions entre les 27 ministres de l'Environnement, mardi en fin d'après-midi.

Ces échanges ont lieu en plein virage pro-business au sein de l'Union européenne, via notamment la révision de nombreuses mesures environnementales adoptées lors du précédent mandat d'Ursula von der Leyen.

Environnement
Automobile / Equipementiers
Fermer

