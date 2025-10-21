Free lance son offre de "streaming" Free TV, concurrente de Molotov et TV+

L'opérateur Free a lancé mardi Free TV, une offre de "streaming" gratuite regroupant plus de 170 chaînes de télévision ainsi que des films et programmes en "replay", complétée par une version payante, a-t-il annoncé dans un communiqué, dans la droite ligne des plateformes concurrentes Molotov et TV+ de Canal+.

( AFP / JOEL SAGET )

Cette nouvelle offre donne accès à tous, abonnés de Free ou non, à plus de 170 chaînes, dont 16 de la TNT (sans TF1 et M6 notamment) et est présentée comme "la plus grande offre TV gratuite de France".

Ses concurrents Molotov et TV+ proposent respectivement une cinquantaine de chaînes de télé gratuitement et plus de 80 pour deux euros par mois.

L'entreprise de Xavier Niel lance également une offre payante pour 0,99€ par mois pendant un an, puis 5,99€ par mois.

Celle-ci permet de bénéficier de "plus de 300 chaînes (...) dont les 25 chaînes de la TNT et de nombreuses chaînes habituellement payantes" comme RTL9, Disney Channel, CNN International, National Geographic ou Mangas, est-il précisé dans le communiqué.

Cette dernière offre est incluse pour les abonnés internet Freebox avec le service de télévision, et pour les abonnés mobiles avec les forfaits Free 5G et Série Free.

Free TV remplace ainsi l'application TV OQEE, lancée en 2020 par Free pour ses abonnés.