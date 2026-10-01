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Stellantis-Hausse de 6,7% des volumes de VP en septembre
information fournie par Reuters 01/10/2026 à 12:40

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Stellantis STLAM.PA a fait état jeudi d'une hausse de 6,7% des volumes sur le marché des véhicules particuliers, hors Leapmotor, en septembre.

Dans un communiqué, le constructeur automobile signale également une hausse de 2% des volumes de véhicules particuliers (VP), hors Leapmotor, au cumul des neufs premiers mois de l'année.

Stellantis indique également que la Peugeot 208 conserve sa place de modèle le plus vendu en France au cumul 2026.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

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