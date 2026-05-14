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Stellantis grimpe après l'intérêt affiché de BYD pour ses capacités industrielles
information fournie par Zonebourse 14/05/2026 à 11:54

Le constructeur automobile caracole en tête du CAC 40 jeudi, avec un gain de plus de 3%, porté par des informations faisant état de discussions avec le chinois BYD, intéressé par la reprise de sites industriels en Europe

"Nous discutons non seulement avec Stellantis mais aussi avec d'autres entreprises", a déclaré Stella Li, vice-présidente du constructeur chinois BYD, à l'agence Bloomberg en marge de la conférence Future of the Car organisée hier par le Financial Times. "Nous recherchons toute usine disponible en Europe, car nous voulons utiliser ce type de capacités excédentaires."

Le géant chinois des véhicules électriques, déjà engagé dans la construction d'une usine en Hongrie, a indiqué être en discussions avec plusieurs constructeurs automobiles afin d'exploiter des sites sous-utilisés en Europe. BYD étudie également le rachat de marques historiques en difficulté afin de renforcer sa présence sur le marché européen.

Vendredi dernier, Stellantis et son partenaire chinois Leapmotor avaient déjà annoncé que plusieurs modèles électriques de la marque chinoise seraient produits dans deux usines espagnoles du groupe. L'usine de Madrid doit même être cédée à la coentreprise formée par les deux constructeurs.

Stellantis n'a pas commenté les déclarations de Stella Li. Son directeur général Antonio Filosa avait toutefois indiqué le 12 mai être ouvert à des partenariats avec d'autres constructeurs que Leapmotor.

Selon Bloomberg, Stellantis envisagerait également de céder plusieurs sites industriels à son partenaire historique chinois Dongfeng, notamment l'usine Citroën de La Janais, près de Rennes, celle de Cassino en Italie, ainsi qu'un site en Allemagne.

Ces perspectives alimentent les anticipations d'une restructuration accélérée de l'appareil industriel européen du groupe, sur fond de montée en puissance des constructeurs chinois dans l'automobile électrique.

Depuis le début de l'année, le titre Stellantis chute de près de 30%.

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1 commentaire

  • 13:06

    Le loup dans la bergerie

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