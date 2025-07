Stellantis: garantie étendue pour les moteurs 1.5 BlueHDi information fournie par Cercle Finance • 04/07/2025 à 16:25









(CercleFinance.com) - Stellantis annonce prolonger la couverture spéciale portant sur les moteurs diesel 1.5 BlueHDi produits entre octobre 2017 et janvier 2023, afin de traiter les problèmes liés à la chaîne d'arbre à cames.



Cette garantie étendue couvre intégralement les pièces et la main-d'oeuvre pendant 10 ans ou 150 000 miles, sous réserve de certaines conditions.



















Par ailleurs, Stellantis met en place dès mi-juillet un dispositif permettant aux clients européens ayant déjà rencontré ce problème de demander le remboursement rétroactif des frais engagés, via une plateforme dédiée ainsi que sur les sites des marques Citroën, DS Automobiles, Vauxhall, Fiat et Peugeot.



Cette politique complémentaire s'applique aux réparations éligibles effectuées entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2025, à condition que l'entretien et le diagnostic aient respecté les recommandations du constructeur. Pour en bénéficier, l'entretien doit avoir été réalisé par un professionnel selon les préconisations, tandis que le diagnostic et la réparation doivent être assurés par le réseau agréé.



















Valeurs associées STELLANTIS 8,539 EUR MIL -2,38%