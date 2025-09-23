 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 909,56
+1,01%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Stellantis Financial Services et BNP Paribas Cardif s'allient sur l'occasion
information fournie par Zonebourse 23/09/2025 à 15:05

Stellantis Financial Services et BNP Paribas Cardif annoncent un partenariat via leurs filiales Stellantis Insurance et Icare pour soutenir le développement du marché des véhicules d'occasion, en particulier autour du label Spoticar.

L'accord couvre une gamme de garanties (extension, maintenance, garantie concessionnaire), des offres spécifiques aux véhicules électriques incluant la batterie, ainsi qu'une plateforme de gestion des sinistres et des outils digitaux pour concessionnaires.

Le déploiement commencera en France début 2026. Selon David Guérin, directeur général de Spoticar France, cette initiative 'soutient le développement des ventes de véhicules d'occasion et renforce la satisfaction client'.

Cyril Petit (BNP Paribas Cardif/Icare) et Hélène Bouteleau (Stellantis Finances & Services) soulignent l'importance de cette collaboration pour combiner expertise assurance et réseau de distribution.

Valeurs associées

STELLANTIS
8,465 EUR MIL +2,91%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des traders à la Bourse de New York
    Wall Street ouvre sur une note stable en attendant Powell
    information fournie par Reuters 23.09.2025 16:24 

    La Bourse de New York a ouvert presque inchangée mardi après une séance marquée la veille par l'essor du secteur technologique, tandis que les investisseurs se concentrent sur le discours du président de la Réserve fédérale (Fed) prévu dans la soirée. Dans les ... Lire la suite

  • Cedric Jubillar, soupçonné d'avoir tué son épouse Delphine, arrive à la cour d'assises du Tarn le 23 septembre 2025 ( AFP / Lionel BONAVENTURE )
    Procès Jubillar: la personnalité de Delphine au cœur des débats
    information fournie par AFP 23.09.2025 16:21 

    Une infirmière "timide" mais "très investie" : au deuxième jour du procès de Cédric Jubillar pour le meurtre de sa femme Delphine, la cour d'assises du Tarn s'est penchée mardi sur la personnalité de la jeune femme, disparue peu avant Noël 2020 et dont le corps ... Lire la suite

  • Un opérateur à la Bourse de New York, le 15 septembre 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street ouvre sans direction claire avant un discours de Jerome Powell
    information fournie par AFP 23.09.2025 16:21 

    La Bourse de New York évolue en ordre dispersé mardi après avoir atteint de nouveaux sommets lundi, les investisseurs se montrant attentistes avant un discours du patron de la Fed, Jerome Powell. Vers 14H00 GMT, le Dow Jones prenait 0,64%, l'indice Nasdaq reculait ... Lire la suite

  • Sébastien Lecornu en déplacement à Mâcon, le 13 septembre 2025 ( AFP / JEFF PACHOUD )
    Lecornu, des tractations en silence
    information fournie par AFP 23.09.2025 16:15 

    Les Français connaissent à peine le son de sa voix. Cloîtré à Matignon depuis une dizaine de jours, Sébastien Lecornu poursuit ses tractations pour tenter d'éviter la censure en gardant un silence rare à ce niveau de responsabilités. A moins que le nouveau Premier ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank