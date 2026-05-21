information fournie par Reuters • 21/05/2026 à 15:20

Stellantis étend son partenariat technologique stratégique avec Applied Intuition

Stellantis NV STLAM.PA :

* STELLANTIS ET APPLIED INTUITION RENFORCENT LEUR COLLABORATION AUTOUR DE STLA BRAIN POUR AMÉLIORER LE LOGICIEL EMBARQUÉ ET ENRICHIR L'EXPÉRIENCE CLIENT

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(Rédaction de Gdansk)