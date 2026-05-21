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Stellantis étend son partenariat technologique stratégique avec Applied Intuition
information fournie par Reuters 21/05/2026 à 15:20

Stellantis NV STLAM.PA :

* STELLANTIS ET APPLIED INTUITION RENFORCENT LEUR COLLABORATION AUTOUR DE STLA BRAIN POUR AMÉLIORER LE LOGICIEL EMBARQUÉ ET ENRICHIR L'EXPÉRIENCE CLIENT

Texte original nBIA9fzWxk Pour plus de détails, cliquez sur STLAM.MI

(Rédaction de Gdansk)

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