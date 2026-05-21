information fournie par Reuters • 21/05/2026 à 15:24

Stellantis étend sa collaboration technologique pluriannuelle avec Qualcomm

Stellantis NV STLAM.PA :

* STELLANTIS ET QUALCOMM RENFORCENT LEUR PARTENARIAT POUR DÉPLOYER LES PLATEFORMES SNAPDRAGON DANS LES ARCHITECTURES AUTOMOBILES DE NOUVELLE GÉNÉRATION

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(Rédaction de Gdansk)