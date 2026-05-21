Stellantis et Wayve veulent lancer une voiture assistée par l'IA en 2028

Stellantis STLAM.PA et Wayve ont annoncé jeudi avoir conclu un accord de coopération stratégique visant à intégrer les technologies d'intelligence artificielle de la startup britannique de véhicules autonomes à la plateforme STLA AutoDrive du constructeur franco-italo-américain.

Dans un communiqué commun publié à l'occasion de la journée des investisseurs de Stellantis, les deux groupes ont précisé que la première intégration est prévue en Amérique du Nord en 2028.

Le système viserait une conduite supervisée de "niveau 2++", ce qui signifie que la voiture peut prendre en charge davantage de tâches de conduite, mais que le conducteur doit tout de même surveiller la route et rester prêt à reprendre le contrôle, tant sur autoroute qu'en ville.

(Rédigé par Augustin Turpin, avec Romolo Tosiani et Giulio Piovaccari, édité par Benoit Van Overstraeten)