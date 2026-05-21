Stellantis et Wayve prévoient de lancer un système d'aide à la conduite en 2028

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Stellantis STLAM.MI et la start-up britannique spécialisée dans la conduite autonome Wayve ont annoncé jeudi avoir conclu un partenariat stratégique visant à intégrer le logiciel de conduite basé sur l'intelligence artificielle de Wayve à la plateforme STLA AutoDrive du constructeur automobile, en vue de la mise en place future de la conduite assistée sans les mains.

Les deux entreprises ont déclaré dans un communiqué commun publié en marge de la journée des investisseurs de Stellantis que la première intégration dans un véhicule était prévue pour l'Amérique du Nord en 2028.

Le système viserait une conduite supervisée de "niveau 2++", ce qui signifie que la voiture peut gérer davantage de tâches de conduite, mais que le conducteur doit tout de même surveiller la route et rester prêt à prendre le contrôle, sur autoroute et en ville.

* Le niveau 2++ nécessite une conduite supervisée sans les mains, un cran en dessous du fonctionnement entièrement autonome, exigeant que le conducteur reste disponible pour prendre le contrôle

* La stratégie du constructeur franco-italo-américain consiste à fournir des systèmes avancés d'aide à la conduite à ses clients

* L'approche IA de bout en bout de Wayve est conçue pour s'adapter à toutes les zones géographiques et à tous les types de véhicules, permettant ainsi un déploiement sur plusieurs marchés au fil du temps

* La start-up londonienne s'apprête à intégrer son AI Driver dans un prototype de véhicule Stellantis "dans moins de deux mois", a déclaré Alex Kendall, directeur général de Wayve

* Fondée en 2017, Wayve développe des logiciels de conduite basés sur l'IA pour les constructeurs automobiles et les opérateurs de flottes sans recourir à des cartes haute définition

* La start-up britannique met en œuvre un système de conduite assistée en collaboration avec Nissan 7201.T , avec pour objectif un lancement au Japon d’ici 2027

* Wayve, soutenue par SoftBank et Nvidia, développe également des robotaxis avec Nissan et Uber UBER.N , en vue d'un projet pilote à Tokyo d'ici fin 2026