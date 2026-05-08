 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Stellantis et Leapmotor annoncent leur intention de renforcer leur partenariat stratégique en Espagne
information fournie par Reuters 08/05/2026 à 08:16

Stellantis STLAM.MI :

* STELLANTIS ANNONCE, AVEC ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOGY CO., LTD. (LEAPMOTOR), ÉTUDIER L'EXTENSION DE LEUR PARTENARIAT STRATÉGIQUE

* AFIN D'AUGMENTER SIGNIFICATIVEMENT LA PRODUCTION SUR LE SITE STELLANTIS DE FIGUERUELAS, À SARAGOSSE (ESPAGNE)

* AVEC L'AJOUT D'UN TOUT NOUVEAU C-SUV ÉLECTRIQUE OPEL SUR UNE NOUVELLE LIGNE, AUX CÔTÉS DU MODÈLE C-SUV B10 DE LEAPMOTOR

* DÉVELOPPER LES INITIATIVES D'ACHATS CONJOINTES AVEC LPMI

Texte original https://tinyurl.com/3szbndns Pour plus de détails, cliquez sur STLAM.MI

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

STELLANTIS
6,407 EUR MIL -0,02%
STELLANTIS
6,4380 EUR Euronext Paris +0,53%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Merck KGaA : Retour d'une tendance haussière ? (J726S)
    Merck KGaA : Retour d'une tendance haussière ? (J726S)
    information fournie par Zonebourse 08.05.2026 09:13 

    (Zonebourse.com) La configuration du titre Merck KGaA donne des signes de retournement sur le moyen terme et suggère l'ouverture de positions haussières afin de mettre à profit un rattrapage en direction des 128 EUR. Les fondamentaux solides du groupe confortent ... Lire la suite

  • Salon international de l'automobile de Bangkok
    Toyota prévoit une baisse de 20% de son bénéfice annuel, la guerre en Iran pèse
    information fournie par Reuters 08.05.2026 08:45 

    Toyota a ‌prévenu vendredi d'une baisse de 20% de son ​bénéfice pour l'exercice annuel en cours, les incertitudes liées au conflit au Moyen-Orient pesant sur les ​résultats, malgré la forte demande pour ses modèles hybrides. Le premier constructeur ​automobile ... Lire la suite

  • Un logo de la comapgnie aérienne British Airways à l'aéroport de Dublin
    IAG prévoit une baisse de son bénéfice annuel en raison des prix du kérosène
    information fournie par Reuters 08.05.2026 08:45 

    IAG, le ‌propriétaire de British Airways, a annoncé ​vendredi que son bénéfice annuel serait inférieur aux prévisions initiales, la flambée ​des coûts du kérosène et les perturbations de ​l'approvisionnement pesant plus lourdement ⁠que prévu. Le groupe a déclaré ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 08.05.2026 08:35 

    (Actualisé avec secteurs exposés aux droits de douane, Rightmove, Amadeus, Evonik, secteur automobile) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank