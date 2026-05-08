Stellantis et Leapmotor accélèrent leur partenariat international
information fournie par Zonebourse 08/05/2026 à 08:20
En octobre 2023, Stellantis est devenu le principal actionnaire de Leapmotor en acquérant environ 21% du capital. Dans le même temps, Leapmotor International ("LPMI") a été créée sous forme de coentreprise détenue à 51% par Stellantis et à 49% par Leapmotor, disposant des droits exclusifs pour la commercialisation et la production des produits Leapmotor hors Chine continentale.
Au cours des 18 derniers mois, LPMI a enregistré des résultats solides en Europe. Depuis le lancement des modèles T03 et C10 en 2024, la coentreprise a étendu sa présence à plus de 850 points de vente et de service dans la région, avec plus de 40 000 véhicules expédiés en Europe en 2025.
En 2025, LPMI a également étendu ses activités à l'Amérique du Sud, à la région Asie-Pacifique ainsi qu'au Moyen-Orient et à l'Afrique, et a lancé la marque au Mexique en avril 2026.
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