Stellantis est en pourparlers avec deux partenaires potentiels pour Maserati, selon son directeur général

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Stellantis STLAM.MI est en pourparlers avec deux partenaires potentiels en vue d'une coopération concernant sa marque de luxe Maserati, qui connaît des difficultés, a déclaré mercredi le directeur général du constructeur automobile, Antonio Filosa, lors d'une audition au Parlement italien.

Stellantis décidera prochainement quel partenaire choisir, a ajouté le directeur général.

Le constructeur automobile a dévoilé le mois dernier son nouveau plan d'affaires à long terme, mais a précisé que Maserati présenterait sa propre stratégie lors d'une journée dédiée aux marchés financiers qui se tiendra en décembre.