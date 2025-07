Stellantis : enfonce plancher annuel des 7,71E, vise 7E information fournie par Cercle Finance • 21/07/2025 à 10:14









(CercleFinance.com) - Stellantis décoche de -3% vers 7,63E et enfonce son plancher annuel des 7,71E des 11 et 22 avril.

La cassure de ce plancher crucial préfigure une glissade vers un nouvel objectif de 7E.











Valeurs associées STELLANTIS 7,814 EUR MIL -1,25%