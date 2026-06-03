Stellantis enfonce le support oblique des 6,51E, après avoir cassé les MM20 et MM50 regroupées vers 6,56E.
Le titre s'expose à une correction jusque sur 6,12E, le plancher de clôture du 4 mai, et en cas de décrochage sous 5,95E (plus bas intraday des 30 avril et 21 mai), la probabilité est forte d'assister à un retracement du plancher annuel des 5,53E du 20 mars.
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