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Stellantis : enfonce le support oblique des 6,51E
information fournie par Zonebourse 03/06/2026 à 12:29

Stellantis enfonce le support oblique des 6,51E, après avoir cassé les MM20 et MM50 regroupées vers 6,56E.

Le titre s'expose à une correction jusque sur 6,12E, le plancher de clôture du 4 mai, et en cas de décrochage sous 5,95E (plus bas intraday des 30 avril et 21 mai), la probabilité est forte d'assister à un retracement du plancher annuel des 5,53E du 20 mars.

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